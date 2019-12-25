В Петербурге 9 декабря временами будет идти снег

Температура воздуха 9 декабря в Петербурге 0…-2 градуса.

Перед выходными погоду в Петербурге продолжит формировать циклонический вихрь "Зора". В регионе по-прежнему облачно, временами будет идти снег, местами гололедица. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 9 декабря в Петербурге 0…-2, по Ленобласти 0…-5 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу местами пройдёт небольшой снег и ожидается понижение температуры днём до -2…-4 градусов.

Фото: Piter.tv