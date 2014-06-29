В Ленобласти 9 декабря пройдёт снег

Температура воздуха в течение суток -1...-6 градусов.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается преимущественно облачная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов региона в пятницу, 9 декабря, пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, юго-восточный ночью 6-11 м/с, днем 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток -1...-6, ночью на востоке местами до -9 градусов. На дорогах сложная обстановка, гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Фото: МЧС; pxhere.com