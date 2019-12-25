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В Петербурге 9 августа ожидается сухая и солнечная погода
Сегодня, 8:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 9 августа ожидается сухая и солнечная погода

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Температура воздуха +23…+25 градусов.

Северная столица перед выходным останется под влиянием вытянувшегося с севера гребня антициклона. Он сохранит в регионе преимущественно солнечную, сухую и спокойную погоду. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха 9 августа в Петербурге +23…+25 градусов, в Ленинградской области +21…+26 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В субботу временами пройдут дожди и +19…+21 градус.

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Фото: Piter.tv 

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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