В Петербурге 9 августа ожидается сухая и солнечная погода

Температура воздуха +23…+25 градусов.

Северная столица перед выходным останется под влиянием вытянувшегося с севера гребня антициклона. Он сохранит в регионе преимущественно солнечную, сухую и спокойную погоду. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха 9 августа в Петербурге +23…+25 градусов, в Ленинградской области +21…+26 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В субботу временами пройдут дожди и +19…+21 градус.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv