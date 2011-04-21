В Ленобласти 9 августа ожидается до +26 градусов

Ночью ожидается без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 9 августа ожидается без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью переменный слабый, днем восточный, юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, местами у водоёмов до +16, днём +21...+26 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney); МЧС