Циклон из Атлантики принесёт осадки в Петербург 9 апреля

Днём +2…+4 градуса.

В среду погоду в Северной столице сформирует выходящий на север Европейской России атлантический циклон "Ариберт" (Aribert). Он постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня отметится осадками в виде снега и мокрого снега, местами переходящего в дожди. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 9 апреля в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет активно падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг пройдёт небольшой снег, мокрый снег, гололедица и 0…+2 градуса.

Тем временем в Петербурге стартовал сезон навигации для маломерных судов: введены новые правила и открыты модернизированные причалы.

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Фото: Piter.tv