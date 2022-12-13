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В субботу холодная часть циклона принесет в Петербург дожди и мокрый снег
Сегодня, 9:04
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В субботу холодная часть циклона принесет в Петербург дожди и мокрый снег

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В Северной столице столбики термометров покажут +9...+11 градусов.

Сегодня, 29 апреля, в Петербурге ожидается пасмурная погода. Небо затянет облаками, выпадут осадки в виде дождя и снега. На метеоусловия будет влиять холодный циклон. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

По словам синоптика, температурный фон окажется на градус-два ниже нормы. В Северной столице столбики термометров покажут +9...+11 градусов. В Ленобласти обещают до +7...+12 градусов. 

Подует западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, возможны порывы. Атмосферное давление в течение суток будет расти и составит 762 мм рт. ст. 

В воскресенье сохранится облачная и дождливая погода. Потеплеет до  +10…+12 градусов.

Ранее на Piter.tv: синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев на майских праздниках.

Фото: Piter.tv

Теги: леус, погода, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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