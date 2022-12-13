В воскресенье в Петербурге обещают солнце и +17 градусов тепла

Сегодня, 23 апреля, в Петербурге ожидается ясная погода. Осадков в воскресенье не будет. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.
По словам синоптика, наступивший день порадует теплом. Столбики термометров покажут +15...+17 градусов.
Атмосферное давление понизится до 756 миллиметров ртутного столба. Такой показатель считается ниже нормы.
В Москве этот день может стать самым теплым за последние четыре месяца. В столице обещают до +18-20 градусов.
Ранее на Piter.tv: в воскресенье в Ленобласти столбики термометров покажут +19 градусов.
Фото: Piter.tv
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