В воскресенье в Петербурге обещают солнце и +17 градусов тепла

В регионе сильно понизится атмосферное давление.

Сегодня, 23 апреля, в Петербурге ожидается ясная погода. Осадков в воскресенье не будет. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

По словам синоптика, наступивший день порадует теплом. Столбики термометров покажут +15...+17 градусов.

Атмосферное давление понизится до 756 миллиметров ртутного столба. Такой показатель считается ниже нормы.

В Москве этот день может стать самым теплым за последние четыре месяца. В столице обещают до +18-20 градусов.

Ранее на Piter.tv: в воскресенье в Ленобласти столбики термометров покажут +19 градусов.

Фото: Piter.tv