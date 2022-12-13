В воскресенье в Ленобласти столбики термометров покажут +19 градусов

Жители региона продолжат наслаждаться теплыми днями.

В воскресенье, 23 апреля, в Ленобласти обещают потепление. В регионе ожидается переменная облачность. Дождей пока не будет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха опустится до -1...+4 градусов. Днем столбики термометров покажут +14...+19 градусов. В некоторых районах будет прохладнее – до +10 градусов.

Подует западный ветер со скоростью 2-5 м/с ночью и 3-8 м/с днем. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем будет мало меняться.

Ранее на Piter.tv: жители Петербурга могут принять участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

Фото: Piter.tv