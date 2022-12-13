Жители Петербурга могут принять участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства

Отдать свой голос можно до 31 мая.

Жителям Петербурга предложили принять участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Каждый горожанин старше 14 лет может выбрать территорию, которую нужно привести в порядок. Об этом сообщили в tg-канале "Пушкинский район СПб".

Голосование завершится 31 мая. Отдать свой голос можно на странице za.gorodsreda.ru. Кроме того, свой голос можно отдать на виджетах общественного голосования "Госуслуги. Решаем вместе", а также через приложение волонтеров, которые работают в ТРК.

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Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга