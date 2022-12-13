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Жители Петербурга могут принять участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства
Сегодня, 16:36
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Жители Петербурга могут принять участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства

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Отдать свой голос можно до 31 мая.

Жителям Петербурга предложили принять участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Каждый горожанин старше 14 лет может выбрать территорию, которую нужно привести в порядок. Об этом сообщили в tg-канале "Пушкинский район СПб".

Голосование завершится 31 мая. Отдать свой голос можно на странице za.gorodsreda.ru. Кроме того, свой голос можно отдать на виджетах общественного голосования "Госуслуги. Решаем вместе", а также через приложение волонтеров, которые работают в ТРК.

Ранее на Piter.tv: в ГМЗ "Петергоф" запустили фонтаны.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Теги: благоустройство, всероссийское голосование за объекты благоустройства, голосование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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