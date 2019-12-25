В Петербурге 8 сентября продолжается лето

Днём до +25 градусов.

Северная столица будет ощущать влияние юго-западной периферии антициклона. Его стараниями в регионе ожидается малооблачная и сухая погода с летними температурами. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 8 сентября в Петербурге +23…+25 градусов, по Ленобласти +20…+25 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник обойдётся без осадков, ночью +11…+13 градусов, днём +23…+25 градусов.

Ранее стало известно, что Северная столица возвращается в метеорологическое лето после аномально холодного завершения августа.

Фото: Piter.tv