Дожди в Петербурге подходят к концу

Температурные показатели останутся на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

В четверг, 8 сентября, несмотря на повышенный фон атмосферного давления, в небе над Петербургом вновь появятся облака и местами пройдут небольшие дожди. Температурные показатели останутся на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +10…+12, по Ленобласти +8…+13 градусов. Ветер северный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу ожидается без осадков и на 2-3 градуса теплее.

Фото: Piter.tv