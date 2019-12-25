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Петербуржцев по-прежнему ожидает жаркая погода
Сегодня, 9:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев по-прежнему ожидает жаркая погода

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К выходным в городе станет еще жарче.

Петербург 8 июля будет находиться на окраине обширного антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем воздух может прогреться до +30..+32 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 м/с.

В пятницу в Петербурге возможны короткие грозовые дожди и +29…+31°, в выходные осадков не предвидится, столбик термометра может подняться до +32..+34 градусов.

В Петербурге 7 июля был поставлен новый температурный рекорд.

Фото: Piter.tv

Теги: михаил леус, погода
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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