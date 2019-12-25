Петербуржцев по-прежнему ожидает жаркая погода

К выходным в городе станет еще жарче.

Петербург 8 июля будет находиться на окраине обширного антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем воздух может прогреться до +30..+32 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 м/с.

В пятницу в Петербурге возможны короткие грозовые дожди и +29…+31°, в выходные осадков не предвидится, столбик термометра может подняться до +32..+34 градусов.

В Петербурге 7 июля был поставлен новый температурный рекорд.

Фото: Piter.tv