В Петербурге 7 июля был поставлен новый температурный рекорд

Последнее рекордное значение было зафиксировано в 2010 году.

Метеорологи 7 июля зарегистрировали в Петербурге новый температурный рекорд. Впервые с 2010 года столбики термометров поднялись выше отметки в +31,4 градуса. Об этом в своих социальных сетях рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В среду, 7 июля, температура в Северной столице поднялась до +31,8 градуса.

Синоптик предположил, что это не последний рекорд июля, новый рекорд уже может состояться в ближайшую субботу.

МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды до 12 июля.

Фото: Piter.tv