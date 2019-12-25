МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды до 12 июля

Прогноз аномальной жары продлили на несколько дней.

В среду, 7 июля, главное управление МЧС России по Петербургу предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", с 7 по 12 июля ожидается аномально жаркая погода в городе.

Еще накануне прогноз жары был до 9 июля, однако есть вероятность, что и на следующей неделе столбики термометров будут показывать на 7-10 градусов выше климатической нормы.

Ожидается, что среднесуточная температура воздуха будет около 28 градусов.

Ранее мы писали, что этим летом погода в Петербурге побила множество рекордов.

Фото: Piter.tv