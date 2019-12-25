  1. Главная
Местами в Петербурге 8 августа пройдут кратковременные дожди 
Днём до +23 градусов.

В атмосфере над Северной столицей продолжат господствовать неустойчивые воздушные массы. Облаков в небе будет довольно много, и в послеполуденные часы местами пройдут кратковременные дожди. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 8 августа в Петербурге +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу местами ожидается небольшой дождь, ночью +13…+15 градусов, днём +21…+23 градуса.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшее время.

