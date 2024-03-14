  1. Главная
В Петербурге сохраняется летняя погода
Сегодня, 11:21
Температура воздуха составит +20…+25 градусов, местами возможны кратковременные дожди разной интенсивности.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшее время. 

С 6 августа в регионе начался более комфортный период, продлится он в течение всей предстоящей недели. Температура воздуха составит +20…+25 градусов, местами возможны кратковременные дожди разной интенсивности. 

А больше-то и нечего отметить, скорее всего, надо будет ждать перестройку в атмосфере на более плохую погоду с понижением температуры и более продолжительными дождями. Но когда это будет, сейчас даже непонятно. Так что лето продолжается. 

Александр Колесов, синоптик 

Фото: Piter.TV 

