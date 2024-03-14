В Петербурге сохраняется летняя погода

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшее время.

С 6 августа в регионе начался более комфортный период, продлится он в течение всей предстоящей недели. Температура воздуха составит +20…+25 градусов, местами возможны кратковременные дожди разной интенсивности.

А больше-то и нечего отметить, скорее всего, надо будет ждать перестройку в атмосфере на более плохую погоду с понижением температуры и более продолжительными дождями. Но когда это будет, сейчас даже непонятно. Так что лето продолжается.

Александр Колесов, синоптик