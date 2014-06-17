В Петербурге снова начинает расти температура

Обойдётся без осадков.

Погоду в Северной столице 8 августа будет формировать гребень опускающегося с севера антициклона. Облаков в небе станет меньше, и обойдётся без осадков, лишь на юге и востоке Ленобласти местами ещё возможны дожди. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха в Петербурге +23…+25 градусов, в Ленинградской области +21…+26 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и +24…+26 градусов.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)