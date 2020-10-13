В Ленобласти 8 августа ожидается до +24 градусов

Днём местами, преимущественно по востоку Ленобласти, пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области в четверг, 8 августа, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в 47 регионе ожидается без существенных осадков, местами возможен слабый туман. Днём местами, преимущественно по востоку Ленобласти, пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный ночью слабый, днём 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, местами до +16 градусов, днём +19...+24 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о самом жарком дне в истории города.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети Leonardo); МЧС