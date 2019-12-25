Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о самом жарком дне в истории города

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о самом жарком дне в истории города. По словам специалиста, самая высокая температура воздуха была зафиксирована 14 лет назад. Днем 7 августа 2019 года воздух прогрелся до +37,1 градуса. Об этом сообщили специалист в своем tg-канале.
В 2010 году был установлен абсолютный рекорд для города. Тогда в городе сложились благоприятные для жары условия: антициклон, полное безветрие, ясное небо и теплая воздушная масса.
Ранее мы писали, что в Ленобласти 7 августа пройдут кратковременные дожди.
Фото: Pxhere
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