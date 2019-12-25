В Петербурге 8 апреля будет солнечно и без осадков

Ночью выпал небольшой снег.

Во вторник погоду в Северной столице будет формировать гребень антициклона. При переменной облачности осадков в регионе не ожидается, однако, несмотря на обилие солнца, температурный фон останется на 2-3 градуса ниже климатической нормы. такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 8 апреля в Санкт-Петербурге +3…+5 градусов, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду днем временами будут идти снег, мокрый снег и +1…+3 градуса.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил горожан о повторной волне похолодания на этой неделе. В первую волну среднесуточная температура воздуха составила +0,5 и +0,6 градуса. В 2024 году в аналогичный период было до -1…-3 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv