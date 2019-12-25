В Петербурге 7 ноября температура будет выше климатической нормы

Температура воздуха 7 ноября в Петербурге +5…+7 градусов.

В первый рабочий день после длинных выходных синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует тёплый сектор циклона, центр которого окажется над юго-западом Скандинавии. Небо над регионом будут закрывать плотные облака, пройдут дожди и усилится ветер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 7 ноября в Петербурге +5…+7 градусов, по Ленинградской области +3…+8 градусов, что на 2-3° выше климатической нормы. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник дождливо и будет ещё теплее, чем сегодня.

Фото: Piter.tv