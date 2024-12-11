В Петербурге 7 февраля атмосферное давление на 29-31 единицу превысит норму

Температура днём 0…-2 градуса.

В пятницу синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует обширный антициклон, приближающийся с востока. Ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность осадков близка к нулю, а атмосферное давление на 29-31 единицу превысит норму и будет близким к рекордному для февраля.

По данным погодного центра "Фобос", температура воздуха 7 февраля в Петербурге 0…-2 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

В субботу ожидается без осадков и -3…-5 градусов.

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Фото: Piter.tv