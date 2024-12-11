В Ленобласти 7 февраля ожидаются туман и изморозь

Днём 0...-5 градусов.

В Ленинградской области перед выходными ожидается переменная облачность. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе в пятницу, 7 февраля, ожидается преимущественно без осадков. Местами туман, изморозь. Ветер переменный слабый.

Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами -13...-18, днём 0...-5 градусов, местами до -8 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет интенсивно повышаться.

Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий 7 февраля.

Фото: unsplash (Dorel Gnatiuc); МЧС