В Ленобласти 7 февраля ожидаются туман и изморозь

В Ленинградской области перед выходными ожидается переменная облачность. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В регионе в пятницу, 7 февраля, ожидается преимущественно без осадков. Местами туман, изморозь. Ветер переменный слабый.
Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами -13...-18, днём 0...-5 градусов, местами до -8 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет интенсивно повышаться.
Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий 7 февраля.
Фото: unsplash (Dorel Gnatiuc); МЧС
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