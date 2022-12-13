В субботу погоду в Петербурге будет определять северо-восточная периферия циклона

В Петербурге в субботу, 25 февраля, на погоду будет влиять северо-восточная периферия циклона, выходящего своим центром на территорию Белоруссии. День будет снежным и облачным. Об этом сообщили в tg-канале "Погода от шефа".
В Северной столице выпадут осадки. Столбики термометров покажут -1...-3 градуса. Подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.
Атмосферное давление будет достигать 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
Ранее на Piter.tv: в последние дни зимы циклон принесет в Петербург метели и ветра.
Фото: pexels
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