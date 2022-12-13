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В субботу погоду в Петербурге будет определять северо-восточная периферия циклона
Сегодня, 9:15
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В субботу погоду в Петербурге будет определять северо-восточная периферия циклона

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В Северной столице выпадут осадки. Столбики термометров покажут -1...-3 градуса.

В Петербурге в субботу, 25 февраля, на погоду будет влиять северо-восточная периферия циклона, выходящего своим центром на территорию Белоруссии. День будет снежным и облачным. Об этом сообщили в tg-канале "Погода от шефа".

В Северной столице выпадут осадки. Столбики термометров покажут -1...-3 градуса. Подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. 

Атмосферное давление будет достигать  750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. 

Ранее на Piter.tv: в последние дни зимы циклон принесет в Петербург метели и ветра.

Фото: pexels

Теги: леус, погода, прогноз погоды, температура воздуха, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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