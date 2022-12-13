Обширный циклон принес в Петербург теплую и снежную погоду

Температура воздуха составит +1 градус.

Сегодня, 29 января, в Петербурге будет влиять на погоду теплая периферия обширного циклона. Об этом рассказал в своем Telegram-канале специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Небо в Северной столице затянет облаками. Выпадет снег, в некоторых районах мокрый. На дорогах будет гололедица.

Температура воздуха составит +1 градус. Подует юго-западный ветер. Порывы будут достигать 9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст.

В понедельник не стоит ждать зимней погоды. В Петербурге станет еще теплее. Пройдет мокрый снег, столбики термометров покажут до +3 градусов.

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Фото: Pxhere