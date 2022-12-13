На улице Комиссара Смирнова ворона переходила через дорогу по "зебре"

Перед тем, как выйти на проезжую часть, пернатая посмотрела по сторонам.

На улице Комиссара Смирнова петербуржцы заметили ворону, которая переходила через дорогу по пешеходному переходу. Ролик с умной птицей опубликовали в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Перед тем, как выйти на проезжую часть, пернатая посмотрела по сторонам. Когда птица увидела приближающийся автомобиль, она притормозила. После того, как иномарка остановилась, птица продолжила осторожно идти по "зебре".

В соцсети пользователи с восторгом обсуждали ворону и вежливого водителя.

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