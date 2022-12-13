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Стало известно, чем закончилось ДТП на КАД с участием BMW и "Газели"
Сегодня, 17:55
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Стало известно, чем закончилось ДТП на КАД с участием BMW и "Газели"

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Водитель легковушки погиб на месте ДТП. В больницу попал его 33-летний пассажир.

На 41-м километре КАД дорогу не поделили BMW и "Газель". Водитель иномарки не справился с управлением и влетел в припаркованный грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла  в ночь на  28 января. Водитель легковушки погиб на месте ДТП. В больницу попал его 33-летний пассажир. Мужчина находится в тяжелом состоянии. 

Автомобилист, который находился за рулем грузовика, остался жив. Он отделался испугом.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее на Piter.tv: на 58-м километре КАД из-за ДТП с "Киа" и ВАЗ возникла пробка.

Фото: Piter.tv

Теги: bmw и газель, дтп на кад, мурманское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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