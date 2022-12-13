Стало известно, чем закончилось ДТП на КАД с участием BMW и "Газели"

Водитель легковушки погиб на месте ДТП. В больницу попал его 33-летний пассажир.

На 41-м километре КАД дорогу не поделили BMW и "Газель". Водитель иномарки не справился с управлением и влетел в припаркованный грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла в ночь на 28 января. Водитель легковушки погиб на месте ДТП. В больницу попал его 33-летний пассажир. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Автомобилист, который находился за рулем грузовика, остался жив. Он отделался испугом.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее на Piter.tv: на 58-м километре КАД из-за ДТП с "Киа" и ВАЗ возникла пробка.

Фото: Piter.tv