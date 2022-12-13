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На 58-м километре КАД из-за ДТП с "Киа" и ВАЗ возникла пробка

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На автодороге перекрыли три полосы движения.

Около Большого Обуховского моста произошло ДТП, из-за которого на КАД образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

На 58-м километре КАД дорогу не поделили "Киа" и ВАЗ. Поэтому на автодороге сейчас перекрыто три полосы. 

Причины ДТП сейчас выясняет полиция. Информации о пострадавших пока нет. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: водителя, который сбил пешехода на Южном шоссе, отправили на переобучение.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП. Санкт-Петербург

Теги: большой обуховский мост, дтп на кад, полиция, пробка на кад, столкнулись киа и ваз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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