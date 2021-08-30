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В субботу весь день будет лить дождь и дуть порывистый ветер в Петербурге
Сегодня, 9:03
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В субботу весь день будет лить дождь и дуть порывистый ветер в Петербурге

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Воздух прогреется до +15 градусов.

Сегодня, 28 мая, холодная погода не покинет Северную столицу. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Из-за туч  периодически будет идти небольшой дождь. Подует порывистый северо-западный ветер со скоростью 7 м/с. 

Столбики термометров покажут +15 градусов. В Ленобласти потеплеет до +16 градусов. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

Как уточнил специалист, в воскресенье ждать улучшения погоды не стоит. День будет серым и прохладным.

Ранее на Piter.tv: стало известно, что почти треть петербуржцев проведут отпуск на даче.

Фото: Piter.tv

Теги: дожди, леус, погода, природа, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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