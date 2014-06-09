6 сентября в Петербурге будет холодно и дождливо

Ветер западный 4-9 м/с, порывистый.

Погода в Петербурге во вторник сохранит циклонические черты. Облаков в небе будет много, местами пройдут кратковременные дожди, температурные показатели окажутся на 4-5 градусов ниже положенных по климату. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 6 сентября в Петербурге +13…+15, по Ленобласти +10…+15 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В среду ожидается около +12 и вновь небольшие дожди.

Фото: Piter.tv