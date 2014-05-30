В Ленобласти 6 сентября ночью местами ожидаются заморозки

Днём воздух прогреется до +10..+15 градусов.

В Ленинградской области 6 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью и в первой половине дня местами, во второй половине дня в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8, местами заморозки до -1 градуса, днем +10...+15 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv