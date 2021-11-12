В Петербурге 6 мая будет облачно, холодно и сыро

В Петербурге пройдут дожди, по Ленобласти местами с мокрым снегом.

Во вторник синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит формировать тыловая честь циклона, ушедшего на северо-восток Европейской России. По его периферии в регион будут поступать обширные поля наполненных влагой облаков, пройдут дожди, по Ленобласти местами с мокрым снегом. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 6 мая в Петербурге +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, ночью +2…+4 градуса, днём +6…+8 градусов.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что до середины мая в Петербурге и Ленобласти периодически будет идти снег.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv