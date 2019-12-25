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В Петербурге 5 сентября температура окажется на 6-7 градусов выше климатической нормы
Сегодня, 7:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 5 сентября температура окажется на 6-7 градусов выше климатической нормы

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В прошедшую среду погода в Северной столице второй день подряд обновила суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Сегодня синоптическую ситуацию продолжит формировать антициклон, но теперь в регион начнут поступать менее тёплые воздушные массы. В условиях обилия солнца и отсутствия дождей температура окажется на 6-7 градусов выше климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 5 сентября в Петербурге +24…+26 градусов, в Ленинградской области +22…+27 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и +23…+25 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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