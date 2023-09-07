В Петербурге 3 сентября был перекрыт абсолютный температурный максимум

В городе также может быть поставлен рекорд и 4 сентября.

Вчера в Санкт-Петербурге был установлен новый температурный рекорд для 3 сентября. В центре города столбики термометров поднялись до +28,2°C, что на одну десятую градуса выше предыдущего максимума. Такой аномально жаркий день стал новым историческим показателем для начала осени в городе, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Не только центр Петербурга отметил этот температурный рекорд: на остальной территории города, включая акваторию Невской губы, температура колебалась в пределах +25…+27°C.

Сегодня, 4 сентября, сохраняется вероятность нового рекорда. Пока максимальная температура для этого дня, зафиксированная в далеком 1938 году, составляет +27,2°C. Однако прогнозы показывают, что в центре города столбики термометров могут достигнуть +28°C. Точное значение будет известно вечером.

Для начала сентября такие высокие температуры необычны. Хотя в прошлые годы фиксировались схожие значения, последний раз близкие показатели наблюдались 7 сентября 2018 года, когда температура достигла +27°C. В прошлом году самый теплый сентябрьский день показал лишь +25,3°C.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)