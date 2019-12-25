Петербург 5 октября будет ощущать влияние североатлантического циклона

Температура воздуха 5 октября в Петербурге +10…+12 градусов.

В середине недели Петербург начнёт ощущать влияние очередного облачного вихря, на этот раз североатлантического. Неторопливо приближаясь с запада, он сделает погоду облачной, местами пройдут небольшие дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 5 октября в Петербурге +10…+12, по Ленобласти +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В четверг пройдут небольшие дожди, и будет на 2-3 градуса теплее.

Фото: Piter.tv