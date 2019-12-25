В Ленобласти 5 октября в отдельных районах ожидается туман

В середине недели в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В большинстве районов 5 октября пройдут небольшие, ночью местами умеренные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем южный, юго-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +2...+7, местами до -1, днем +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.
Фото: МЧС; Piter.tv
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