  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 5 октября в отдельных районах ожидается туман
Сегодня, 15:04
127
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 5 октября в отдельных районах ожидается туман

0 0

Температура воздуха ночью +2...+7, местами до -1, днем +7...+12 градусов. 

В середине недели в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

В большинстве районов 5 октября пройдут небольшие, ночью местами умеренные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем южный, юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +2...+7, местами до -1, днем +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: октябрь, погода
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии