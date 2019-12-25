Во вторник в Петербурге будет тепло и без осадков

Температура воздуха составит +12…+14 градусов.

Во вторник, 5 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозу синоптиков, осадков в этот день не ожидается. Ночью температура воздуха составит +5…+7 градусов, днем воздух в городе прогреется до +12…+14 градусов. Ветер подует с юго-востока, юга умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее мы писали, что петербуржцы массово постят в соцсети снимки в венках из золотых листьев.

Фото: pexels.com