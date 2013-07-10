Петербуржцы массово постят в соцсети снимки в венках из золотых листьев

Город окрасился в яркие цвета.

В начале октября в Петербург пришла золотая осень. Город окрасился в яркие желтые, оранжевые и красные цвета. Воспользовавшись моментом, горожане решили устроить флешмоб и начали массово постить в соцсети снимки в венках с золотыми листьями. Piter.TV публикует подборку красочных фотографий.

В понедельник, 4 октября, в Петербурге продолжается позднее бабье лето. В этот день в городе будет сухо и солнечно. Температура воздуха на 2-3 градуса превысит климатическую норму и составит +14…+16 градусов.

Фото: Instagram / ilya_rum, natalia_123n, vanillabody, leno4ka_babeno4ka, tkanusha, _arberg_, olgalutovats, dinky_twig