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Петербуржцы массово постят в соцсети снимки в венках из золотых листьев
Сегодня, 12:07
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы массово постят в соцсети снимки в венках из золотых листьев

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Город окрасился в яркие цвета.

В начале октября в Петербург пришла золотая осень. Город окрасился в яркие желтые, оранжевые и красные цвета. Воспользовавшись моментом, горожане решили устроить флешмоб и начали массово постить в соцсети снимки в венках с золотыми листьями. Piter.TV публикует подборку красочных фотографий.

В понедельник, 4 октября, в Петербурге продолжается позднее бабье лето. В этот день в городе будет сухо и солнечно. Температура воздуха на 2-3 градуса превысит климатическую норму и составит +14…+16 градусов.

Фото: Instagram / ilya_rum, natalia_123n, vanillabody, leno4ka_babeno4ka, tkanusha, _arberg_, olgalutovats, dinky_twig

Теги: золотая осень, фотографии
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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