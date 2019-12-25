В Петербурге продолжается позднее бабье лето

Температура воздуха будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.

В понедельник, 4 октября, Петербург останется на периферии обширного антициклона. Он сохранит в городе преимущественно солнечную погоду, дождей в этой день не ожидается. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температурный фон будет на 2-3 градуса выше климатической нормы. Температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов, в Ленобласти +11…+16. Ветер подует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее на Волхонском шоссе обочечник пнул чужую машину, мешавшую объехать пробку.

Фото: Instagram / dinash75