На Волхонском шоссе обочечник пнул чужую машину, мешавшую объехать пробку

Конфликт двух водителей снял на видео один из очевидцев.

Вечером 3 октября на Волхонском шоссе, в районе Южного кладбища, между двумя водителями произошел конфликт из-за обочины. Один из очевидцев снял все происходящее на видео.

Из-за ДТП на шоссе образовалась огромная пробка. Нервы и терпение некоторых автомобилистов начали сдавать, и они решили объехать затор по обочине. Однако на их пути встал водитель белой Audi Q7.

Как рассказал "Мегаполису" очевидец, Audi минут 20 "держала обочину", чтобы обочечники не тормозили поток. В итоге за машиной скопилась пробка из нарушителей. Терпение одного из них – водителя черного Mercedes – лопнуло. Он вышел из машины, выругался и пнул Audi по двери.

Конфликт продлился считанные секунды: нарушитель быстро сел в свою иномарку и уехал вдаль по обочине.

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Видео: "Мегаполис"