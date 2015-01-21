До 14 января в РОСФОТО открыта выставка "Дачная жизнь"

Проект рассказывает, как проводили летнее время Бенуа, Репин и Карпинский.

В Петербурге работает выставка "Дачная жизнь", на которой можно узнать, как отдыхала на природе русская знать. В экспозицию вошли этюды из жизни Бенуа, Репина и Карпинского. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города на Неве.

Работы фотохудожников знакомят нас с укладом дачной жизни Российской империи. В те времена на дачах проходили семейные застолья, игры в теннис и крокет, купания, танцы, прогулки, сборы грибов и ягод, постановки в саду и народные гулянья.

На выставке представлены фотографии из собраний РОСФОТО, музея-заповедника "Петергоф", Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Музейного агентства Ленинградской области и частных коллекций. Пресс-служба правительства Петербурга

Увидеть фотографии можно до 14 января 2024 года. Экспозиция расположена в пространстве РОСФОТО.

Ранее на Piter.tv: выставка "Строки Бродского" открылась в музее Анны Ахматовой.

Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга