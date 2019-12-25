Стали известны самые живописные парки Петербурга и Ленобласти для прогулок осенью

Золотая осень в городе на Неве отличается необыкновенной красотой, а значит, прекрасно подходит для прогулок на свежем воздухе.

Жители Северной столицы с нетерпением ждут наступления золотой осени. Этот сезон в городе на Неве отличается необыкновенной красотой, а значит, прекрасно подходит для прогулок на свежем воздухе. Издание Петербург2 подготовило подборку лучших локаций локации в Петербурге и пригородах, подходящих для любования яркой листвой.

Так, буйство красок и разнообразие флоры ждёт петербуржцев и гостей города в Летнем саду, Ботаническом саду Петра Великого, на Елагином острове, в парке "Александрия", Ораниенбауме, огороде у деревянного Дворца Петра I в Стрельне, Павловском парке, Екатерининском парке, Польском саду при усадьбе Державина, Измайловском саду.

Также любителям осеннего сезона предложили посетить Дворцовый и Приоратский парки Гатчины, Юсуповский сад, музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте, Лопухинский сад, парк культуры и отдыха "Дубки" в Сестрорецке.

Фото: Piter.TV