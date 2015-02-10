Петербург 5 июня находится в ожидании дождей

Днём +21…+23 градуса.

На погоду в Северной столице окажет влияние приближающийся с запада атмосферный фронт. Он постепенно затянет небо плотными облаками и во второй половине дня принесёт дожди, который на территории южных районов области пройдут в сопровождении гроз. При этом до подхода фронтального раздела воздушные массы успеют неплохо прогреться. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 5 июня в Петербурге +21…+23 градуса, в Ленинградской области +18…+23 градуса, на востоке до +27 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу ночью и в начале дня пройдут кратковременные дожди, ночью +13…+15 градусов, днём +19…+21 градус.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая температура у воды в городских водоемах. В Неве 3 июня +13 градусов, в Кронштадте порядка +14 градусов. Только Лисий Нос с его мелководьем отмечает +15 градусов.

Фото: Piter.tv