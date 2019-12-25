В Ленобласти 5 июня ожидается до +23 градусов и дожди

Местами на востоке до +27 градусов.

В Ленинградской области в четверг, 5 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью обойдётся без осадков, днем в большинстве районов, начиная с запада, пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, на юге в отдельных районах возможны ливни, грозы. Ветер ночью юго-восточный, южный 3-8 м/с, днем южный, юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, местами до +3 градусов, днем +18...+23 градуса, местами на востоке до +27 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая температура у воды в городских водоемах. В Неве 3 июня +13 градусов, в Кронштадте порядка +14 градусов. Только Лисий Нос с его мелководьем отмечает +15 градусов.

Фото: Piter.tv