Синоптик пообещал петербуржцам облачную и морозную погоду в субботу

Температурные показатели будут на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

Сегодня, 26 ноября, в Петербурге будет морозно. Снегопада не ожидается. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Небо затянет облаками, но иногда будет выглядывать редкое петербургское солнце. Столбики термометров покажут -7 градусов. Синоптик добавил, что такие показатели ниже нормы на 5-6 единиц. В некоторых районах Ленобласти подморозит до -15 градусов.

Подует юго-восточный ветер с порывами до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 774 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье в Петербурге будет теплее. Морозы начнут отступать.

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