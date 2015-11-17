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В Ленинградском зоопарке показали, как японские макаки чистят мандарины

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В рацион макак каждую зиму добавляют мандарины.

В Ленинградском зоопарке показали, как японские макаки начали готовиться к Новому году. Видео, где зверьки едят мандарины, опубликовали в официальном паблике в "Вконтакте".

В рацион макак каждую зиму добавляют мандарины. Приматы чистят кожуру пальчиками и выбрасывают, съедая только мякоть. Первым ловко чистить эти праздничные фрукты начал папа Кёто, пока мама Миа и детёныш Кайко лакомились яблоками. Затем трюк с очищением кожуры повторила и Миа, а вот для малыша Кайко эта задача так и осталась непреодолимой.

Видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк
 

Теги: зверинец, зоопарк, макаки, манадарины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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