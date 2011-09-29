В субботу периферия антициклона принесет в Петербург небольшой снег

Подует восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Сегодня, 19 ноября, в Петербурге ожидается холодная погода. Периферия антициклона принесет слабый снег. На небе временами можно будет видеть солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, столбики термометров покажут -2...-4 градуса в Северной столице и -1...-6 градусов в Ленобласти.

Подует восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье в Петербурге снова выпадет снег, измнений в температуре ждать не стоит.

Ранее на Piter.tv: синоптик Колесов рассказал о зиме в Ленобласти.

Фото: Piter.tv