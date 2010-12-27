  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 4 сентября будет пасмурно и без дождей
Сегодня, 10:31
94
nastya960

В Петербурге 4 сентября будет пасмурно и без дождей

0 0

Воздух прогреется до +20 градусов.

В Петербурге в середине недели будет облачная погода с прояснениями. Дожди прошли ночью, днем осадков не ожидается.  Об этом сообщили специалисты городского Гидрометцентра.

Ветер 4 сентября будет дуть с юга и юго-запада со скоростью до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится.  Ночью температура воздуха составила +14 градусов, днем потеплеет до +21 градуса.

В четверг, 5 сентября, синоптики обещают теплый (+22 градуса) день без дождей.

Синоптик Колесов: "Сентябрь не готовит неприятных сюрпризов".

Фото: Piter.TV

Теги: осень, погода, тепло
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии