В Петербурге 4 сентября будет пасмурно и без дождей

Воздух прогреется до +20 градусов.

В Петербурге в середине недели будет облачная погода с прояснениями. Дожди прошли ночью, днем осадков не ожидается. Об этом сообщили специалисты городского Гидрометцентра.

Ветер 4 сентября будет дуть с юга и юго-запада со скоростью до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится. Ночью температура воздуха составила +14 градусов, днем потеплеет до +21 градуса.

В четверг, 5 сентября, синоптики обещают теплый (+22 градуса) день без дождей.

Синоптик Колесов: "Сентябрь не готовит неприятных сюрпризов".

Фото: Piter.TV