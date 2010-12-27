Синоптик Колесов: "Сентябрь не готовит неприятных сюрпризов"

По словам Колесова, в дни с дождём будет +17-19 градусов. Без дождя – 20-22 градуса тепла. Ночью уже будет довольно прохладно.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов дал утешительный прогноз погоды на сентябрь. Он заверил, что еще одну неделю в сентябре можно будет купаться, несмотря на дожди. Сентябрь не готовит неприятных сюрпризов, заверил начальник Гидрометцентра Петербурга в разговоре с "Фонтанкой".

По словам Колесова, в дни с дождём будет +17-19 градусов. Без дождя – 20-22 градуса тепла. Ночью уже будет довольно прохладно. Столбик термометра будет опускаться ниже +10 градусов. Так как над Скандинавией стоит циклон, в Петербурге ближайшую неделю будут небольшие дожди.

Колесов отметил, что температура воды при этом мало изменится. Поэтому для тех, кому комфортна температура воды в 17 градусов, купальный сезон продолжается.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Петербурге в начале сентября.

Фото: Piter.TV