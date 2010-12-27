Синоптики рассказали о погоде в Петербурге в начале сентября

Жителей города на Неве ждет временное похолодание.

Петербуржцев предупредили о временном ухудшении погоды в начале сентября. Уже во вторник, 3 сентября, столбик термометра опустится до плюс 18 градусов. В этот день пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили синоптики метеорологического центра "Фобос".

Погода в Петербурге ухудшится из-за циклона, смещающегося вдоль границ России. В середине недели будет на несколько градусов теплее, однако к выходным в городе вновь похолодает. В пятницу, 6 сентября, ожидается не более плюс 18-20 градусов.

В целом в первой половине сентября будет тепло и солнечно. Воздух будет прогреваться до плюс 21-24 градусов. Затем столбик термометра начнет медленно снижаться, а небо — затягиваться тучами.

Ранее мы писали, что петербургская погода в четверг была близка к историческому рекорду 1942 года.

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